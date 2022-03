Com ingressos a partir de R$15, Ceará inicia venda de bilhetes para jogo contra a Tuna

O futebol paraense terá um grande compromisso na próxima terça-feira (15), na cidade de Fortaleza (CE). A Tuna Luso encara o Ceará-CE, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão, às 21h30. O clube alencarino divulgou em suas redes sociais os preços dos ingressos que variam entre R$15 até R$200.

Águia Guerreira x Vozão duelam buscando uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, competição mais democrática do país. Para este jogo, a diretoria do clube alvinegro iniciou as vendas de ingressos que variam entre R$15 a meia-entrada e até R$200 o setor premium da Arena Castelão.

Nesta segunda fase da Copa do Brasil não existe mais a vantagem do empate. Caso a partida termine em igualdade no tempo normal, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Quem vencer receberá da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a quantia R$1.900 milhão de cota. Ceará x Tuna se enfrentam às 21h30 da próxima terça-feira (15) e o confronto terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com