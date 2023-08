Com gols nos minutos finais, Fluminense bate o Argentino Juniors e avança na Libertadores

O Fluminense venceu o Argentino Júniors por 2 a 0, em um jogo tenso disputado no estádio Maracanã na noite desta terça-feira (8). Os gols que deram ao Tricolor a vitória e a classificação às quartas de final da Libertadores foram marcados por Samuel Xavier e John Kennedy, já na reta final da partida.

Com a conquista da cobiçada vaga nas quartas de final, o Fluminense agora aguarda o desfecho do duelo entre Olimpia e Flamengo, que se desenrolará no Paraguai na próxima quinta-feira (1), para determinar seu próximo adversário.

O jogo

Os primeiros 45 minutos da partida foram marcados por posturas diferentes de ambas as equipes. O Fluminense, à sua maneira, buscou controlar a posse de bola, no entanto defrontou uma defesa cerrada da equipe argentina. Com o intervalo, o duelo adquiriu um ritmo mais intenso. O Fluminense revelou sagacidade ao explorar as fragilidades da equipe liderada por Gabriel Milito, e, nos derradeiros instantes, marcou com Samuel Xavier, em chute de fora da área. O desfecho glorioso culminou nos acréscimos, quando John Kennedy ampliou o marcador.

A arbitragem foi questionada. Os jogadores do Argentinos Juniors deixaram o gramado indignados devido à atuação dos árbitros. A jogada que gerou mais protestos envolveu a falta cometida por André contra Nuss, na qual o volante tricolor acidentalmente acertou um chute na cabeça do atacante argentino, resultando em um ferimento.