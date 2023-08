Médico fala sobre gravidade da lesão de Sánchez em lance com Marcelo: 'Nunca vi assim'

O médico Alejandro Roncoroni falou sobre a lesão sofrida por Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors durante, uma bola dividida com o lateral Marcelo, do Fluminense. Em uma entrevista coletiva após a partida do dia 1º, o profissional do clube argentino disse que, durante todo o tempo em que vem trabalhando na área, ainda não havia presenciado algo tão grave.

"Em 23 anos de medicina, nunca vi uma lesão assim, o (Donato) Villani (médico da AFA), em 40 anos me disse a mesma coisa. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior e tem que ver como estão os meniscos."

Segundo Roncoroni, que também é secretário-geral do clube, o jogador de 29 anos terá que passar por duas cirurgias para ter uma evolução no quadro. O argentino passará por uma reconstrução na área afetada, com expectativa de recuperação entre 10 e 12 meses.

O que aconteceu com Luciano Sánchez?

O acidente aconteceu aos dez minutos do segundo tempo da partida entre o Argentinos e o Fluminense. Após passar por dois marcadores e em busca de um empate, o camisa 12 driblou Sánchez e, ao tentar recuperar a bola, pisou e quebrou a perna do zagueiro, que deixou o campo e foi encaminhado ao hospital.

Assim que percebeu a gravidade da lesão, Marcelo parou a partida, foi expulso e saiu da partida chorando. Nas redes sociais, o lateral do Fluminense se solidarizou com Luciano, desejando a melhor recuperação possível e desejando forças.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Pedro Cruz)