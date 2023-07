Fluminense não vê problema em Fernando Diniz se dividir entre clube e Seleção Brasileira

Fernando Diniz é o novo treinador da Seleção Brasileira, interinamente. Apesar de a notícia ainda não ter sido oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atual técnico do Fluminense foi o escolhido e deve permanecer no posto até que Carlo Ancelotti possa assumir o comando da seleção Canarinha.

De acordo com o ge, o Fluminense não vê problema com a divisão do técnico entre a Seleção e o clube carioca. O formato teria até mesmo sido sugerido pelo diretor-executivo do clube, Paulo Angioni, em maio.

“Acho que pode se adequar. Se ele é o melhor, como nós achamos que é o melhor, vamos escolher o melhor e vamos nos adequar a ele. Essas coisas todas para mim são muito simples. Você busca o melhor, ele é o melhor. Vamos ao melhor e vamos nos adequar ele. Isso é muito simples de enxergar”, disse em entrevista.