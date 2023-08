Liverpool aciona Fluminense para possível contratação de André

O volante André, do Fluminense, está na mira do Liverpool. O clube inglês entrou em contato com o Flu para a contratação do jogador após as saídas de Fabinho, para o Al-Ittihad, e Jordan Henderson para o Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita.

Segundo a jornalista inglesa Melissa Reddy, da ‘Sky Sports’, os ‘Reds’ sinalizaram o time carioca com uma proposta na casa de 25 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões) pelo jogador, que tem 22 anos, incluindo a liberação imediata de André.

No entanto, a expectativa é que o Fluminense mantenha o posicionamento de continuar com o atleta até o fim do ano, visando a disputa da Libertadores. André é um dos principais jogadores da equipe e titular do técnico Fernando Diniz, logo, o time das Laranjeiras deve esperar até a semana que vem para uma definição.

O meio-campista já foi notado pelo Fulham, clube da Inglaterra, que teve a proposta de € 20 milhões de euros (R$ 111 milhões na cotação da época) recusada em janeiro deste ano. Até o momento não foi feita uma proposta oficial, mas o Liverpool deve avaliar a situação para fazer a sua e contar com o meio-campista para 2024.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)