River Plate x Internacional: onde assistir o jogo de hoje (01/08) pela Copa Libertadores

As equipes River Plate e Internacional disputam hoje, terça-feira (01/08), a partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo começa às 21h00 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Internacional ao vivo?

A partida entre River Plate e Internacional poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de televisão por assinatura ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Como River Plate e Internacional chegam para o jogo?

O River Plate chega para as oitavas de final da Libertadores após se classificar em 2º lugar no Grupo D, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos seus últimos cinco jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.

Já o Internacional se classificou em1º lugar do Grupo B, com 3 vitórias e 3 empates. A equipe não vence há cinco jogos, tendo empatado 3 e perdido 2.

River Plate x Internacional: prováveis Escalações

River Plate: Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Aliendro e Nacho Fernández; De La Cruz, Barco e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Internacional: Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Aránguiz (Campanharo) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Internacional

Copa Libertadores

Local: Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina

Data/Horário: 1º de agosto de 2023, 21h