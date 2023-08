Corinthians x Newell's Old Boys: onde assistir o jogo de hoje (01/08) pela Copa Sul-Americana

As equipes Corinthians x Newell's Old Boys disputam hoje, terça-feira (01/08), uma partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Newell's Old Boys ao vivo?

A partida entre Corinthians e Newell's Old Boys poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de televisão aberta SBT e pelo canal de televisão por assinatura ESPN.

Como Corinthians x Newell's Old Boys chegam para o jogo?

O Corinthians não perde a sete partidas e venceu o Universitario, do Peru, para chegar as oitavas da Sul-Americana. A equipe joga a Série A do Brasileirão, onde ocupa a 14ª posição com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates .

Já o Newell's Old Boys venceu apenas duas das últimas 10 partidas que jogou. A equipe se classificou para as oitavas de final da competição ao passar em 1º lugar da fase de grupos, com 5 vitórias e 1 empate.

Corinthians x Newell's Old Boys: prováveis Escalações

Sampaio Corrêa: Carlos Miguel, Bruno Méndez, Gil (Caetano) Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Maycon (Fausto Vera), Matheus Araújo; Adson (Ruan Oliveira), Biro e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Botafogo-SP: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz e Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza e Cristian Ferreira; Pérez Tica (Portillo), Jorge Recalde e Brian Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Newell's Old Boys

Copa Sul-Americana

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 1º de agosto de 2023, 21h30