Sampaio Corrêa x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (01/08) pela Série B

As equipes Sampaio Corrêa x Botafogo-SP disputam hoje, terça-feira (01/08), uma partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Castelão, em São Luis, no Maranhão. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Sampaio Corrêa x Botafogo-SP ao vivo?

A partida entre Sampaio Corrêa e Botafogo-SP poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de televisão por assinatura SporTV e através do pay-per-view Premiere.

VEJA MAIS

Como Sampaio Corrêa e Botafogo-SP chegam para o jogo?

O Sampaio Corrêa não vence a três partidas e ocupa a 15ª colocação da Série B, com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 25 sofridos. Nos seus últimos cinco jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.

Já o Botafogo-SP vive uma fase melhor que a equipe maranhense. O time ocupa a 9ª colocação na tabela, com 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 23 sofridos. O time paulista tem um jogo a menos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Sampaio Corrêa x Botafogo-SP: prováveis Escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Samuel Santos, Gustavo Henrique, Fábio Aguiar e Pará; Mikael, Ferreira e Marcinho; Pimentinha, Robinho e Getterson (Vinícius Alves, Henrique ou Thiaguinho). Técnico: Márcio Fernandes.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey (Jean Victor); Tárik, Madruga e Luiz Henrique; Edson Carioca, Osman e Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro - Série B

Local: Castelão, em São Luis, no Maranhão

Data/Horário: 1º de agosto de 2023, 19h