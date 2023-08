Zagueiro do Argentinos Jr. que teve perna quebrada elogia Marcelo: 'admiro como jogador e pessoa'

O zagueiro do Argentinos Juniors, Luciano Sánchez, teve alta médica nesta quarta-feira (2) após sofrer uma luxação no joelho esquerdo durante uma partida envolvendo Marcelo, do Fluminense. O jogador argentino deixou o Hospital Finochietto e agora está com uma cirurgia agendada para daqui a três semanas, conforme informações fornecidas pelo próprio clube.

Em uma entrevista concedida ao deixar o hospital, Sánchez revelou que recebeu um pedido de desculpas de Marcelo, que demonstrou estar se sentindo mal pela situação.

"Me mandou uma mensagem pedindo desculpas que ele estava se sentindo mal, fiquei sabendo que ele foi tentar falar comigo ainda no vestiário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu o admiro como jogador e agora como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, ele pode ficar tranquilo e falei isso pra ele", disse.

Após o jogo, tanto Marcelo quanto o Fluminense utilizaram suas redes sociais para enviar votos de pronta recuperação ao zagueiro do Argentinos Juniors. Além disso, outras personalidades do mundo do futebol, incluindo Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo e Federico Valverde, também responderam à mensagem do lateral-esquerdo tricolor.

O próximo encontro entre Fluminense e Argentinos Juniors está marcado para a próxima terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Qualquer empate nesse confronto levará a decisão diretamente para os pênaltis. O vencedor avançará para enfrentar o ganhador do confronto entre Olimpia e Flamengo.