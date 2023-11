Com gol no fim da partida, São Paulo vence o Cruzeiro em casa e aumenta crise na Raposa

O São Paulo passou um aperto jogando no Morumbi, mas um gol salvador, aos 37 do segundo tempo, o livrou do empate com o Cruzeiro, no encerramento da 32ª rodada do Brasileirão. O placar de 1 a 0 garantiu mais três pontos ao Tricolor, que agora é o décimo na tábua classificatória, com 47 pontos, além de um grande alívio para os mais de 50 mil torcedores que foram ao estádio.

Embora o jogo não tenha sido um primor em qualidade técnica, os dois times correram atrás do resultado, já que ambos lutam para não permanecer na parte inferior da tabela. Entretanto, na falta de um futebol arte, coube ao atacante Luciano decidir o jogo, depois de sair do banco de reservas para marcar de cabeça, após um belo cruzamento de Alisson.

A vitória foi crucial para a equipe do técnico Dorival Júnior respirar mais aliviada, depois de se afastar do Z4, que tem Cruzeiro bem na entrada, logo acima do Vasco, o primeiro da zona, com 34 pontos. A derrota deixou a Raposa com 37. No próximo domingo (5), o Cruzeiro volta a campo para receber o Internacional, no Mineirão. Já os são-paulinos jogam contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira, 8, na Vila Belmiro, já que o Morumbi será utilizado para shows de duas bandas (Red Hot Chilli Peppers e RBD).