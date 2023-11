RB Bragantino vence fora de casa e aumenta pressão sobre o líder Botafogo; veja

Na reta final da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino conquistou uma vitória crucial ao derrotar o Goiás por 2 a 0 no Estádio da Serrinha. Com esse resultado, o Massa Bruta entra na disputa pelo título juntamente com Botafogo e Palmeiras, enquanto o Goiás enfrenta dificuldades e agora está na 18ª posição na tabela.

O jogo começou com o RB Bragantino dominando o primeiro tempo, pressionando o goleiro Tadeu e exigindo grandes defesas dele. No entanto, o Goiás se recuperou e também criou oportunidades, colocando o goleiro Cleiton à prova. Aos 20 minutos, houve um momento de polêmica quando Léo Realpe recebeu um cartão vermelho, que foi posteriormente anulado pelo VAR devido a um impedimento de Allano. No final do primeiro tempo, Thiago Borbas foi lançado e marcou o primeiro gol da partida.

No segundo tempo, o Goiás equilibrou o jogo e teve momentos de destaque, com Matheus Babi cabeceando para o gol e Cleiton fazendo uma defesa incrível. Tadeu também fez algumas defesas importantes, mas nos minutos finais, Talisson marcou o segundo gol para o RB Bragantino, assegurando a vitória para sua equipe. Com esse resultado, o RB Bragantino se aproxima do líder Botafogo e do vice-líder Palmeiras na classificação. Por outro lado, o Goiás foi ultrapassado pelo Vasco e agora ocupa a 18ª posição na tabela.

O próximo desafio do Goiás será contra o Coritiba, no domingo (5), às 18h30 (horário de Brasília), no Couto Pereira. Enquanto isso, o RB Bragantino receberá o Corinthians no Nabi Abi Chedid, também no domingo (5), às 16h (horário de Brasília).

Vasco

Quem também saiu de campo vitorioso foi o Vasco da Gama, ao derrotar o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal. O resultado representa um novo fôlego para a equipe vascaína em sua batalha para sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Cuiabá perdeu a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Os gols foram marcados por Pec e Orellano.

Com a vitória, o Vasco da Gama chega aos 34 pontos e assume a 17ª colocação, a três pontos do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Enquanto isso o Cuiabá segue na 10ª posição, com 40 pontos.