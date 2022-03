Com ex-Remo e Paysandu, clube avança na Copa do Brasil e jogador comemora bebendo cerveja; vídeo

A “zebra” está solta na Copa do Brasil. A Portuguesa-RJ, clube que possui uma zebra como mascote, aprontou mais uma na competição nacional. Após eliminar o CRB-AL na primeira fase, a Lusa, que possui no elenco dois jogadores com passagens pelo Remo e Paysandu, passou também pelo Sampaio Corrêa-MA e está na terceira fase. Após o jogo, o zagueiro Leandro Amaro, da Portuguesa, comemorou tomando cerveja no vestiário.

Na primeira participação do clube carioca na Copa do Brasil, a Lusa alcançou à terceira fase e faturou mais R$1.900 de cota. A equipe que possui no time o volante paraense Jhonnatan, ex-Remo e Paysandu e o meia João Paulo, que passou pelo Papão no ano passado, derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com gols de Leandro Amaro e Patrick Valverde. O defensor Leandro Amaro, comemorou a classificação tomando uma cervejinha no vestiário luso.

A equipe carioca agora aguarda o seu adversário na terceira fase, que será conhecido através de sorteio, na Sede da CBF, no próximo dia 28, às 15h.