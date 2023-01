Com dois de Vitor Roque, Brasil goleia Peru na estreia no Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Peru por 3 a 0 nesta quinta-feira (20) pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Todos os gols da partida foram marcados na segunda etapa. O atacante do Athletico, Vitor Roque, marcou duas vezes (um deles de pênalti) e Andrey Santos, ex-Vasco, também balançou a rede.

O Brasil começou o jogo sem ritmo. No entanto, a partir dos 25 minutos, a garotada brasileira se movimentou mais e criou as primeiras oportunidades. Vitor Roque abriu o placar aos 23 minutos, finalizando de perna esquerda. Andrey Santos ampliou aos 31, com um cabeceio. E Vitor Roque decretou a goleada aos 35, sofrendo e convertendo um pênalti.

VEJA MAIS

O resultado deixou o Brasil na liderança do Grupo A do torneio, com 3 pontos. A Seleção estará de folga na próxima rodada e voltará a entrar em campo apenas na próxima segunda-feira (23), contra a Argentina.

Vale destacar que o Sul-Americano Sub-20 é um torneio classificatório. Os quatro primeiros da competição garantem vaga no mundial Sub-20, que será realizado em maio deste ano, na Indonésia.