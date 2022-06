Com desfalques, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Fortaleza, pelo Brasileirão

O Flamengo encerrou os preparativos para o jogo contra o Fortaleza, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou a última atividade visando a partida contra o lanterna da Série A na manhã deste sábado (4). A escalação, como de praxe, só será conhecida horas antes do jogo.

As principais dúvidas são em relação aos substitutos de Arrascaeta, na seleção do Uruguai, e Gabriel Barbosa, suspenso. Pedro surge como o principal nome para comandar o ataque no lugar do camisa 9, enquanto, para o meio, Vitinho e Andreas Pereira são alternativas.

Além de Gabi e Arrascaeta, Paulo Sousa não contará com Rodinei, suspenso, Santos, Fabrício Bruno e Matheus França, lesionados.

Independentemente da formação, o Flamengo vai a campo em busca da quinta vitória consecutiva - foram duas pela Libertadores e duas pelo Brasileirão, por ora -, que pode colocar o time no G4 pela primeira vez em 2022, dependendo de outros resultados da rodada.