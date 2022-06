Fim da novela? Jorge Jesus está perto de fechar com o Fenerbaçe, afirma imprensa portuguesa

O treinador português Jorge Jesus finalmente aceitou a proposta do Fenerbaçe e está perto de assinar contrato com a equipe turca. O anúncio oficial do acordo deve ocorrer nesta quarta-feira (1º).

A negociação do treinador campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019 e o vice-campeão turco está sendo dada como sacramentada pela imprensa portuguesa. De acordo com os veículos lusitanos, o Mister viaja ainda nesta terça (31) para Istambul onde assinará contrato por uma temporada.

Jesus receberá salário de 7 milhões de euros (R$ 35,5 mi) no novo time, segundo o jornal "As". O português embarca para a Turquia em um voo privado que o Fener mandou, e João de Deus e Márcio Sampaio, seus auxiliares, além do advogado Luís Miguel Henrique, vão junto.

Jorge Jesus está sem clube desde o fim de dezembro, quando foi demitido do Benfica. O treinador chegou a dizer recentemente, enquanto passava férias no Brasil, que gostaria de voltar ao Flamengo, clube que treinou entre 2019 e 2020.