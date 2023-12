Com clássico Re-Pa, final do Parazão feminino é realizada nesta quarta-feira (13), no Mangueirão

A grande final do Campeonato Paraense Feminino 2023 já foi definida, e será marcada pelo grande clássico entre Remo e Paysandu, realizado nesta quarta-feira (13), a partir das 9h30 no Estádio do Mangueirão. Após um campeonato de altos e baixos para ambas as equipes, as Azulinas buscam o tricampeonato paraense, enquanto as bicolores buscam o primeiro título.

Em 2022, o Paysandu tentou o título inédito no Parazão feminino, também contra o Remo. No entanto, na oportunidade, as azulinas não deram chances para as bicolores, e mantiveram 100% de aproveitamento no campeonato, encerrando com o placar de 9 a 1.

As equipes já se enfrentaram nesta edição do Parazão, durante a oitava rodada da fase classificatória, o clássico, no entanto, terminou em empate de 1 a 1. Neste ano, a final será realizada em jogo único, e em caso de empate nos 90 minutos, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer leva o título da temporada.

Remo

O Leão conquistou a vaga na grande final após derrotar o Juventude, por 1 a 0, no último sábado. Com a presença do atacante Rony, do Palmeiras, na partida, para dar um “empurrãozinho” na equipe, as azulinas mostraram que estão dispostas a conquistar o tricampeonato.

O Clube do Remo já está com vaga garantida na Série A2 do Campeonato Brasileiro, no próximo ano, um acesso inédito para a equipe, que tem sido o grande destaque no futebol feminino do estado.

Paysandu

Este ano, o Papão tenta mais uma vez o título inédito do Campeonato Paraense. Para chegar à final, as bicolores tiveram que passar pela equipe do Tiradentes, na semifinal, que foi decidida nos pênaltis após nenhum dos times balançar as redes no tempo regulamentar.

Só com a conquista da vaga o Paysandu também já garantiu vaga inédita no Brasileirão Feminino Série A3, em 2024.

Ficha Técnica

Campeonato Paraense Feminino 2023

Remo x Paysandu - Final

Data: quarta-feira (13)

Hora: 9h30

Local: Estádio Edgar Augusto Proença - Mangueirão