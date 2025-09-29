Com chapa única de Ricardo Gluck Paul, FPF convoca Assembleia Geral Eleitoral Entidade que comanda o futebol paraense terá chapa aclamada e decidirá quem serão suplentes e vices O Liberal 29.09.25 17h07 Ricardo Gluck Paul irá para o seu segundo mandato à frente da FPF (Reprodução / CBF) A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizará, na próxima quinta-feira (2), a Assembleia Geral, a partir das 9h, na sede da entidade, no bairro do Guamá, em Belém, visando eleger presidente e vice-presidentes, além de membros efetivos e suplentes do conselho fiscal. Depois da realização da Assembleia Geral para a mudança de itens do estatuto, a FPF promove a Assembleia Geral Eleitoral, em que serão conhecidos os novos vice-presidentes da entidade. Com chapa única, o atual presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, será aclamado, já que isso está previsto no estatuto da entidade que comanda o futebol paraense. Com as mudanças feitas, Ricardo Gluck Paul terá agora cinco vice-presidentes em sua nova gestão, no quadriênio de 2026 a 2030. A FPF contará com dirigente de clubes na vice-presidência, como Helinho Paes, mandatário do Castanhal. Sandclay Monte, Ricardo Oliveira, Emerson Dias e Danielle Alves fecham a chapa que assumirá a FPF por quatro anos. Além de ser eleito mais uma vez presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul também ocupa o cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dirigente manterá os dois cargos e uma das mudanças no estatuto da FPF — a ampliação do número de vice-presidentes — foi justamente para que a entidade tenha uma abrangência maior pelo Estado, acompanhando não só as competições profissionais e de base, mas também as ligas do interior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Com chapa única de Ricardo Gluck Paul, FPF convoca Assembleia Geral Eleitoral Entidade que comanda o futebol paraense terá chapa aclamada e decidirá quem serão suplentes e vices 29.09.25 17h07 Campeonato Espanhol Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Inglês Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Português Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal Arouca e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08