Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Com chapa única de Ricardo Gluck Paul, FPF convoca Assembleia Geral Eleitoral

Entidade que comanda o futebol paraense terá chapa aclamada e decidirá quem serão suplentes e vices

O Liberal
fonte

Ricardo Gluck Paul irá para o seu segundo mandato à frente da FPF (Reprodução / CBF)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizará, na próxima quinta-feira (2), a Assembleia Geral, a partir das 9h, na sede da entidade, no bairro do Guamá, em Belém, visando eleger presidente e vice-presidentes, além de membros efetivos e suplentes do conselho fiscal.

Depois da realização da Assembleia Geral para a mudança de itens do estatuto, a FPF promove a Assembleia Geral Eleitoral, em que serão conhecidos os novos vice-presidentes da entidade. Com chapa única, o atual presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, será aclamado, já que isso está previsto no estatuto da entidade que comanda o futebol paraense.

Com as mudanças feitas, Ricardo Gluck Paul terá agora cinco vice-presidentes em sua nova gestão, no quadriênio de 2026 a 2030. A FPF contará com dirigente de clubes na vice-presidência, como Helinho Paes, mandatário do Castanhal. Sandclay Monte, Ricardo Oliveira, Emerson Dias e Danielle Alves fecham a chapa que assumirá a FPF por quatro anos.

Além de ser eleito mais uma vez presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul também ocupa o cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dirigente manterá os dois cargos e uma das mudanças no estatuto da FPF — a ampliação do número de vice-presidentes — foi justamente para que a entidade tenha uma abrangência maior pelo Estado, acompanhando não só as competições profissionais e de base, mas também as ligas do interior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Com chapa única de Ricardo Gluck Paul, FPF convoca Assembleia Geral Eleitoral

Entidade que comanda o futebol paraense terá chapa aclamada e decidirá quem serão suplentes e vices

29.09.25 17h07

Campeonato Espanhol

Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga

Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

29.09.25 15h00

Campeonato Inglês

Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League

Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

29.09.25 15h00

Campeonato Português

Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal

Arouca e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

29.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

ACESSO GARANTIDO

Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

29.09.25 14h04

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda