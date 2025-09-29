Com chapa única de Ricardo Gluck Paul, FPF convoca Assembleia Geral Eleitoral

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizará, na próxima quinta-feira (2), a Assembleia Geral, a partir das 9h, na sede da entidade, no bairro do Guamá, em Belém, visando eleger presidente e vice-presidentes, além de membros efetivos e suplentes do conselho fiscal.

Depois da realização da Assembleia Geral para a mudança de itens do estatuto, a FPF promove a Assembleia Geral Eleitoral, em que serão conhecidos os novos vice-presidentes da entidade. Com chapa única, o atual presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, será aclamado, já que isso está previsto no estatuto da entidade que comanda o futebol paraense.

Com as mudanças feitas, Ricardo Gluck Paul terá agora cinco vice-presidentes em sua nova gestão, no quadriênio de 2026 a 2030. A FPF contará com dirigente de clubes na vice-presidência, como Helinho Paes, mandatário do Castanhal. Sandclay Monte, Ricardo Oliveira, Emerson Dias e Danielle Alves fecham a chapa que assumirá a FPF por quatro anos.

Além de ser eleito mais uma vez presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul também ocupa o cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dirigente manterá os dois cargos e uma das mudanças no estatuto da FPF — a ampliação do número de vice-presidentes — foi justamente para que a entidade tenha uma abrangência maior pelo Estado, acompanhando não só as competições profissionais e de base, mas também as ligas do interior.