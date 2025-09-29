Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B

Avaí x Coritiba disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 29° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Avaí é o 11° colocado da Série B e acumula 10 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 36 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Coritiba ocupa a 4° posição com 13 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 28 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Avaí x Coritiba: prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 19h30