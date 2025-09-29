Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Avaí e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 29.09.25 18h30 Coritiba soma 7 pontos a mais que o Avaí na Série B (JP Pacheco/ Coritiba) Avaí x Coritiba disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 29° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Avaí é o 11° colocado da Série B e acumula 10 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 36 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Coritiba ocupa a 4° posição com 13 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 28 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B América MG e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Avaí x Coritiba: prováveis escalações Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin. Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart. FICHA TÉCNICA Avaí x Coritiba Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC) Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave coritiba Avaí jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Brasileirão São Paulo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 29.09.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Avaí e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 18h30 Futebol Com ex-jogadores da dupla Re-Pa, Ponte Preta é o primeiro clube a garantir acesso à Série B de 2026 Com duas rodadas de antecedência, a Macaca consolidou uma ótima campanha e foi premiada com o retorno à Segunda Divisão 29.09.25 18h15 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B América MG e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08