Com 18 anos, Adler Silva dirige o Atlético Barbarense e se torna o técnico mais jovem do Pará

O cenário do futebol de base no Pará vive um período de renovação, e um nome já começa a ganhar destaque: Adler Silva. Com apenas 18 anos, ele se tornou o treinador mais jovem a comandar equipes tanto no Campeonato Paraense Sub-17 quanto na Copa Pará de 2024. Em sua estreia no comando do Atlético Barbarense, Adler dirigiu o time em 12 partidas, ganhando destaque mesmo sendo um jovem com pouca rodagem no futebol.

Cursando o quarto semestre de Educação Física, Adler enxerga o futebol além das quatro linhas. “O futebol vai muito além do campo; é uma ferramenta capaz de transformar vidas. Quero ajudar no desenvolvimento dos jovens, não só como atletas, mas como pessoas também”, destaca o jovem treinador. Sua abordagem valoriza tanto o crescimento esportivo quanto o pessoal dos jogadores, preparando-os para os desafios dentro e fora do esporte.

A aposta em Adler sinaliza uma tendência crescente no Pará: a valorização de novos talentos também nos cargos de liderança técnica. Com determinação e uma postura de aprendizado constante, ele simboliza uma geração que está conquistando espaço no futebol, mostrando que a juventude pode, sim, ser sinônimo de competência e protagonismo.

Com humildade e uma visão promissora, Adler Silva trilha seu caminho em busca de consolidar sua trajetória como treinador, marcando presença nessa nova era do futebol paraense.