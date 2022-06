Clássicos estaduais e nacionais marcam início das oitavas de finais da Copa do Brasil; veja

As oitavas de finais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira, com promessa de fortes emoções para as 16 equipes envolvidas. Cinco jogos marcam o início da fase, todos eles dignos de atenção, graças ao peso de seus representantes. Dos 92 clubes que iniciaram a competição, restam 16, que a partir de hoje duelam por uma premiação na casa dos R$ 60 milhões.

Os confrontos foram decididos a partir de sorteio. Os jogos de ida começam hoje, seguem nesta quinta-feira e terminam no dia 30, enquanto a volta será entre os dias 12 e 14 de julho. Esta noite será marcada por clássicos estaduais: entram em campo Corinthians x Santos, Atlético-GO x Goiás, Fortaleza x Ceará, Bahia x Athletico, além do duelo nacional entre Atlético-MG x Flamengo.

Na sequência dos jogos da quinta-feira, um novo clássico paulista, desta vez entre São Paulo e Palmeiras. Uma hora antes se enfrentam Fluminense x Cruzeiro, enquanto a fecham a rodada, no próximo dia 30, América-MG x Botafogo. Uma alta quantidade de clássicos que fará jus ao nível da competição, bem como da premiação elevada para os padrões nacionais.

O time classificado às quartas vai receber uma cota de R$ 3,9 milhões. Segundo até às semifinais, o valor sobe para R$ 8 milhões. Quem for vice-campeão receberá premiação de R$ 25 milhões e o campeão embolsará a bolada de R$ 60 milhões. No ranking do faturamento, Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo são os times com maior arrecadação, com um total de R$ 7,67 milhões, seguidos de Atlético-GO e Goiás, com R$ 7,18 milhões.

Bahia, campeão da Copa do Nordeste do ano passado, Botafogo, campeão da Série B, América-MG, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, que vieram da Libertadores, levaram até aqui R$ 4,9 milhões, por não terem disputado as duas primeiras fases. O grande campeão pode acumular cerca de R$ 80 milhões em prêmios, contando as cotas anteriores.

Para chegar ao 'Pote de ouro', os clubes precisam vencer no placar agregado. Avançam os times com maior saldo de gols e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. O chaveamento até o final da Copa do Brasil será conhecido nas quartas de finais.

Confira os jogos das oitavas de finais da Copa do Brasil

21/6 - quarta-feira

19h - Atlético-GO x Goiás - Antônio Accioly - Premiere e Sportv

19h - Bahia x Athletico - Arena Fonte Nova - Amazon Prime

20h - Fortaleza x Ceará - Castelão - Amazon Prime

21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Mineirão - Globo, Premiere e Sportv

21h30 - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - Globo, Premiere e Sportv

22/6 - quinta-feira

19h - Fluminense x Cruzeiro - Maracanã - Premiere e Sportv

20h - São Paulo x Palmeiras - Morumbi - Amazon Prime

30/6 (quinta-feira)

19h - América-MG x Botafogo - Independência - Premiere e Sportv