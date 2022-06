Com vários clássicos, sorteio da CBF define confrontos das oitavas da Copa do Brasil; veja os jogos

Só jogão! Ocorreu na tarde desta terça-feira (7), o sorteio dos confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil 2022. As bolinhas reservaram confrontos de clássicos regionais, além de Atlético-MG x Flamengo-RJ. As partidas serão disputadas nos dias 22 de junho e 13 de julho.

Veja os conforntos

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico-PR

Atlético-GO x Goiás

Fortaleza x Ceará

Fluminense x Cruzeiro

América-MG x Botafogo

Atlético-MG x Flamengo