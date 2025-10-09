Chipre x Bósnia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Chipre x Bósnia disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), na AEK Arena George Karapatakis, no Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chipre x Bósnia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Bósnia e Herzegovina lidera o Grupo H e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 11 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Chipre é o 4° colocado do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Durante a segunda rodada da competição, a Bósnia venceu o Chipre por 2 a 1.

VEJA MAIS

Chipre x Bósnia: prováveis escalações

Chipre: Fabiano Freitas; Christos Sielis, Antreas Shikkis, Konstantinos Laifis, Kostas Pileas; Ioannis Kosti, Grigoris Kastanos, Marinos Tzionis, Ioannis Kousoulos; Loizos Loizou, Ioannis Pittas.

Bósnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic; Amar Memić, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Armin Gigovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

FICHA TÉCNICA

Chipre x Bósnia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: AEK Arena George Karapatakis, no Chipre

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45