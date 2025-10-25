Chelsea x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Premier League Chelsea e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.10.25 10h00 Chelsea e Sunderland somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas pela Premier League (L. Valroff/ PSG) Chelsea x Sunderland disputam hoje, sábado (25/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chelsea x Sunderland ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Chelsea e Sunderland acumulam 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas pela Premier League O Chelsea marcou 16 gols e sofreu 9 desses. Já o Sunderland marcou 9 gols e teve sua defesa vazada 6 vezes. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Chelsea x Sunderland: prováveis escalações Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto; Guiu. Técnico: Enzo Maresca. Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki, Rigg; Talbi, Isidor, Le Fée. Técnico: Régis Le Bris. FICHA TÉCNICA Chelsea x Sunderland Campeonato Inglês - Premier League Local: Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chelsea Sunderland jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Chelsea x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Premier League Chelsea e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.10.25 10h00 Campeonato Alemão Mönchengladbach x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Bundesliga Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 25.10.25 9h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 Copa Argentina Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24) pela Copa Argentina Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.10.25 20h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07