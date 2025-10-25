Chelsea x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Premier League

Chelsea x Sunderland disputam hoje, sábado (25/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Chelsea e Sunderland acumulam 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas pela Premier League

O Chelsea marcou 16 gols e sofreu 9 desses. Já o Sunderland marcou 9 gols e teve sua defesa vazada 6 vezes.

Chelsea x Sunderland: prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto; Guiu. Técnico: Enzo Maresca.

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki, Rigg; Talbi, Isidor, Le Fée. Técnico: Régis Le Bris.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Sunderland

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 11h