Cerimônia de abertura da Copa Verde 2021 será realizada em Belém

A oitava edição da Copa Verde terá a participação de 24 clubes e inicia no próximo dia 13, com a primeira fase, sendo jogo único e com oito confrontos, porém, a abertura oficial da competição será no dia 12, feriado, em Belém. A informação foi repassada pelo vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó.

Ainda sem local definido, a abertura da competição regional terá uma cerimônia com representantes de clubes, FPF, além de membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Pará tenta o seu terceiro título da Copa Verde, as duas conquistas foram do Paysandu, nas temporadas 2016 e 2018. O estado com maior número de troféus é o Mato-Grosso (MS), com três títulos, dois deles com o Cuiabá-MA (2015 e 2019) e outro com o Luverdense-MT em 2017. Outros clubes que levantaram a taça da competição foram o Brasília-DF (2014) e o Brasiliense-DF atual campeão.

O Pará será representado na competição por Paysandu, Clube do Remo e Castanhal. O Japiim disputa a pré-Copa Verde e busca uma vaga na segunda fase em jogo único contra o Fast-AM, no dia 13, às 18h, em Manaus (AM). A dupla Re-Pa só entram na segunda fase, o Paysandu aguarda o vencedor de Real Ariquemes-RO x Penarol-AM, já o Remo enfrenta quem passar do confronto entre Galvez-AC x Ypiranga-AP.

O vencedor da Copa Verde 2021 terá vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil 2022 e garante R$1.7 milhão referente à cota da Copa do Brasil.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Verde

Sinop-MT x Porto Velho-RO – 13.10 – 16h – Gigante do Norte – Sinop (MT)

Real Ariquemes-RO x Penarol-AM – 13.10 – 16h – Valerião – Ariquemes (RO)

Águia Negra-MS x Nova Mutum-MT – 13.10 – 16h – Ninho D’Águia – Rio Brilhante (MS)

Brasiliense-DF x Rio Negro-ES – 13.10 – 16h – Boca do Jacaré – Brasília (DF)

Galvez-AC x Ypiranga-AP – 13.10 – 17h – Arena Acreana – Rio Branco (AC)

Fast-AM x Castanhal – 13.10 – 18h – Ismael Benigno – Manaus (AM)

Gama-DF x Aquidauanense-MS – 14.10 - 15h (ainda sem local definido)

Interporto-TO x Rio Branco VN-ES – 14.10 – 16h General Sampaio – Porto Nacional (TO).