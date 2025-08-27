Celta de Vigo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/08) por La Liga

Celta de Vigo x Betis disputam hoje, quarta-feira (27/08), a 3° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Celta x Betis ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Celta de Vigo já registra em la Liga uma derrota de 2 a 0 para o Getafe e um empate de 1 a 1 com o Mallorca.

Já o Real Betis passou por um empate de 1 a 1 com o Elche e por uma vitória de 1 a 0 sobre o Alavés.

Celta x Betis: prováveis escalações

Celta: Radu; Rodriguez, Domiguez, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Duran, Swedberg, Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez.

Betis: Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Altimira; Garcia, Lo Celso, Riquelme; Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA

Celta de Vigo x Real Betis

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha

Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h