Celta de Vigo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/08) por La Liga Celta e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 27.08.25 15h00 Na rodada passada, Celta empatou com Mallorca e Betis venceu Alavés (X/ @RealBetis) Celta de Vigo x Betis disputam hoje, quarta-feira (27/08), a 3° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Celta x Betis ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Celta de Vigo já registra em la Liga uma derrota de 2 a 0 para o Getafe e um empate de 1 a 1 com o Mallorca. Já o Real Betis passou por um empate de 1 a 1 com o Elche e por uma vitória de 1 a 0 sobre o Alavés. Celta x Betis: prováveis escalações Celta: Radu; Rodriguez, Domiguez, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Duran, Swedberg, Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez. Betis: Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Altimira; Garcia, Lo Celso, Riquelme; Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini. FICHA TÉCNICA Celta de Vigo x Real Betis Campeonato Espanhol Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h