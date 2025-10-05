Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Ceará x Santos disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará SC x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ceará acumula no Brasileirão 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Santos soma na competição 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 25 gols marcados e 35 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Ceará SC x Santos: prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Diego e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30