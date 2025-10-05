Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B Atlético GO e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 05.10.25 19h30 Athletico PR soma 6 pontos a mais que o Atlético GO na Série B do Campeonato Brasileiro (José Tramontin/ X/ @AthleticoPR) Atlético GO x Athletic PR disputam hoje, domingo (05/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético GO x Athletico-PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Athletico acumula na Série B 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 43 gols marcados e 36 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pela competição. Já o Atlético soma 42 pontos, 10 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 rodadas da Série B do Brasileirão VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Ceará SC e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Atlético-GO x Athletico PR: prováveis escalações Atlético: Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Kauan (Danielzinho), Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Maranhão e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda. Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Zapelli e Fernando; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. FICHA TÉCNICA Atlético Goianiense x Athletico Paranaense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30 