Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B

Atlético GO e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Athletico PR soma 6 pontos a mais que o Atlético GO na Série B do Campeonato Brasileiro (José Tramontin/ X/ @AthleticoPR)

Atlético GO x Athletic PR disputam hoje, domingo (05/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atlético GO x Athletico-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletico acumula na Série B 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 43 gols marcados e 36 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pela competição.

Já o Atlético soma 42 pontos, 10 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 rodadas da Série B do Brasileirão

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

image Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão
Ceará SC e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão
Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Atlético-GO x Athletico PR: prováveis escalações

Atlético: Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Kauan (Danielzinho), Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Maranhão e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Zapelli e Fernando; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA
Atlético Goianiense x Athletico Paranaense
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Athletico-PR

Atlético-GO

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 19h30

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B

Atlético GO e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

05.10.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Ceará SC e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 19h30

Série A argentina

Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino

Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

05.10.25 7h00

Futebol

Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

05.10.25 8h00

SÉRIE B

Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4

Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

05.10.25 17h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda