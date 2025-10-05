Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B

Atlético GO x Athletic PR disputam hoje, domingo (05/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x Athletico-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletico acumula na Série B 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 43 gols marcados e 36 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pela competição.

Já o Atlético soma 42 pontos, 10 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 31 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 rodadas da Série B do Brasileirão

Atlético-GO x Athletico PR: prováveis escalações

Atlético: Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Kauan (Danielzinho), Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Maranhão e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Zapelli e Fernando; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense x Athletico Paranaense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30