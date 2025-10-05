Rosario x River Plate: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Argentino Rosario Central e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 05.10.25 20h15 O River Plate soma só 3 pontos a mais que o Rosario Central no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Libertadores) Rosario Central x River Plate disputam hoje, domingo (05/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rosario x River Plate ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Rosario Central permanece invicto no Grupo B da segunda fase e soma 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 9 gols marcados e 4 gols sofridos. Já o River Plate soma no mesmo grupo um total de 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Rosario x River Plate: prováveis escalações Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. Técnico: Ariel Holan. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (Paulo Díaz), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño (Enzo Pérez), Giuliano Galoppo (Ignacio Fernández), Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio e Miguel Ángel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Rosario Central x River Plate Campeonato Argentino Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 21h15 