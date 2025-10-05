Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Rosario x River Plate: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Argentino

Rosario Central e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O River Plate soma só 3 pontos a mais que o Rosario Central no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Libertadores)

Rosario Central x River Plate disputam hoje, domingo (05/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Rosario x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rosario Central permanece invicto no Grupo B da segunda fase e soma 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o River Plate soma no mesmo grupo um total de 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

image Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino
Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Rosario x River Plate: prováveis escalações

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. Técnico: Ariel Holan.

River PlateFranco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (Paulo Díaz), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño (Enzo Pérez), Giuliano Galoppo (Ignacio Fernández), Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio e Miguel Ángel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA
Rosario Central x River Plate
Campeonato Argentino
Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina
Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 21h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

River Plate

Rosario Central

campeonato argentino

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Rosario x River Plate: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Argentino

Rosario Central e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.10.25 20h15

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 19h30

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B

Atlético GO e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

05.10.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Ceará SC e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

05.10.25 7h00

Futebol

Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

05.10.25 8h00

SÉRIE B

Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4

Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

05.10.25 17h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda