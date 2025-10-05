Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 05.10.25 18h00 Boca Juniors soma 4 pontos a mais que Newell's Old Boys no Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @BocaJrsOficial) Boca Juniors x Newell's Old Boys disputam hoje, domingo (05/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Boca Juniors x Newell's Old Boys ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Boca Juniors soma no Grupo A da segunda fase 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Newell's Old Boys acumula no mesmo grupo 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Boca Juniors x Newell's Old Boys: prováveis escalações Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Milton Giménez, Miguel Merentiel. Newell's Old Boys: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Ever Banega; Luciano Herrera, Carlos González, Darío Benedetto. FICHA TÉCNICA Boca Juniors x Newell's Old Boys Campeonato Argentino Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Newell's Old Boys Boca Juniors jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Juventude e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão São Paulo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 15h00 Campeonato Brasileiro Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e EC Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 CAMPEÃO Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. 05.10.25 8h22