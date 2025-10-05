Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino

Boca Juniors x Newell's Old Boys disputam hoje, domingo (05/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Newell's Old Boys ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Boca Juniors soma no Grupo A da segunda fase 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Newell's Old Boys acumula no mesmo grupo 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos.

Boca Juniors x Newell's Old Boys: prováveis escalações

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Newell's Old Boys: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Ever Banega; Luciano Herrera, Carlos González, Darío Benedetto.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Newell's Old Boys

Campeonato Argentino

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 19h