Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino

Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Boca Juniors soma 4 pontos a mais que Newell's Old Boys no Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @BocaJrsOficial)

Boca Juniors x Newell's Old Boys disputam hoje, domingo (05/10), pela 11° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Boca Juniors x Newell's Old Boys ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Boca Juniors soma no Grupo A da segunda fase 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Newell's Old Boys acumula no mesmo grupo 10 pontos,  2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Boca Juniors x Newell's Old Boys: prováveis escalações

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Newell's Old BoysJuan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Ever Banega; Luciano Herrera, Carlos González, Darío Benedetto.

FICHA TÉCNICA
Boca Juniors x Newell's Old Boys
Campeonato Argentino
Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Newell's Old Boys

Boca Juniors

jogos de hoje

campeonato argentino
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino

Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.10.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Juventude e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 17h30

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

São Paulo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e EC Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

05.10.25 7h00

Futebol

Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

05.10.25 8h00

CAMPEÃO

Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC

Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário.

05.10.25 8h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda