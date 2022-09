CBF promove mudanças na tabela e detalha jogos até a 38ª rodada do Brasileirão; veja datas e horário

O Departamento de Competições da CBF fez alterações nos jogos até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. As últimas rodadas da competição foram desmembradas, mais precisamente da 33ª até a 38ª. Agora, elas serão disputadas entre os dias 22 de outubro e 13 de novembro. Datas, horários e locais das partidas também sofreram mudanças.

Com a nova configuração, a 37ª rodada será disputada em três dias, entre 8 e 10 de novembro. Já a 38ª e última rodada terá as dez partidas disputadas simultaneamente a partir das 16 horas do dia 13 de novembro.

CONFIRA ABAIXO AS DATAS DO BRASILEIRÃO:

RODADA 33

22/10 (sábado)

16h30 - Bragantino x Athletico-PR

19h - América-MG x Flamengo

19h - Santos x Corinthians

21h - Palmeiras x Avaí

23/10 (domingo)

16h - Fluminense x Botafogo

16h - Juventude x São Paulo

18h - Atlético-GO x Ceará

18h - Cuiabá x Goiás

18h - Coritiba x Internacional

24/10 (Segunda)

20h - Fortaleza x Atlético-MG

RODADA 34

25/10 (terça)

21h45 - Flamengo x Santos

21h45 - Athletico-PR x Palmeiras

26/10 (quarta)

19h - Botafogo x Bragantino

21h45 - Corinthians x Fluminense

21h45 - Internacional x Ceará

21h45 - Goiás x América-MG

27/10 (quinta)

19h - São Paulo x Atlético-GO

19h - Fortaleza x Coritiba

20h - Cuiabá x Avaí

21h30 - Atlético-MG x Juventude

RODADA 35

31/10 (segunda)

20h - Ceará x Fluminense

01/11 (terça)

19h - Botafogo x Cuiabá

21h30 - São Paulo x Atlético-MG

02/11 (quarta)

16h - América-MG x Internacional

16h - Palmeiras x Fortaleza

16h - Athletico-PR x Goiás

19h - Juventude x Coritiba

19h - Atlético-GO x Santos

19h - Avaí x Bragantino

21h30 - Flamengo x Corinthians

RODADA 36

05/11 (sábado)

16h30 - Fluminense x São Paulo

16h30 - Santos x Avaí

19h - Bragantino x América-MG

19h - Fortaleza x Atlético-GO

19h - Goiás x Juventude

20h30 - Corinthians x Ceará

21h - Internacional x Athletico-PR

06/11 (domingo)

16h - Cuiabá x Palmeiras

16h - Coritiba x Flamengo

07/11 (segunda)

20h - Atlético-MG x Botafogo

RODADA 37

08/11 (terça)

21h30 - São Paulo x Internacional

09/11 (quarta)

19h - Fluminense x Goiás

19h - Avaí x Ceará

19h - Coritiba x Corinthians

20h30 - Fortaleza x Bragantino

20h30 - Atlético-GO x Athletico-PR

21h30 - Palmeiras x América-MG

21h30 - Juventude x Flamengo

10/11 (quinta)

20h - Atlético-MG x Cuiabá

20h - Botafogo x Santos

RODADA 38

13/11 (domingo)

16h - América-MG x Atlético-GO

16h - Flamengo x Avaí

16h - Bragantino x Fluminense

16h - Corinthians x Atlético-MG

16h - Santos x Fortaleza

16h - Internacional x Palmeiras

16h - Ceará x Juventude

16h - Goiás x São Paulo

16h - Cuiabá x Coritiba

16h - Athletico-PR x Botafogo