Após erros do VAR, presidente da CBF diz que ‘faltou tempo' para treinar os árbitros

O VAR sempre está envolvido em alguma polêmica no futebol. Alguns erros têm marcado partidas e segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, a falta de tempo para treinar os árbitros para a função pode explicar a irregularidade do sistema nos jogos.

"O problema da arbitragem é em todo mundo. Aqui ainda mais, porque quem estava antes não planejou melhor a situação do treinamento, principalmente dos árbitros que operam o VAR. Faltou tempo de treino. Quiseram fazer de uma forma rápida, mas não deram uma condição melhor”, disse Rodrigues em entrevista ao jornal Estadão.

Com isso, o dirigente falou que com a chegada de Wilson Seneme, que ficará no comando da arbitragem no Brasil, a expectativa é de que a preparação dos árbitros seja melhor para o VAR.

“É exatamente isso que o Seneme está procurando fazer. Ele não teve tempo de fazer uma pré-temporada, uma intertemporada. A gente ainda não está na perfeição, não é o que a gente espera. Mas não é falta de trabalho. Sempre vai haver discussão, mas tenho certeza que vão diminuir muito os equívocos", assegura o gestor.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)