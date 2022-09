CBF sorteia mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Corinthians x Flamengo; veja as datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu nesta terça-feira (20), os mandos de campo das finais da Copa do Brasil 2022 entre Corinthians-SP x Flamengo-RJ. A primeira partida da grande decisão será no dia 12 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Já o jogo de volta será no Maracanã, no dia 19 de outubro.

O sorteio dos mandos de campo da grande final foi realizado pelo ex-jogador Jairzinho, o “Furacão da Copa”, que ficou responsável por sortear a bolinha. As duas equipes buscam o tetracampeonato da competição nacional. O Timão venceu nas temporadas de 1995, 2002 e 2009. Já o Mengão conquistou o torneio nos anos de 1990, 2006 e 2013.

Quem conquistar a Copa do Brasil 2022 levará o prêmio de R$60 milhões (somente pelo título fora as fases anteriores). O segundo colocado levará o valor de R$25 milhões.