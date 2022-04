CBF faz mudança e Castanhal jogará contra o Fluminense-PI no Diogão em Bragança

O Castanhal encara o Fluminense-PI na próxima terça-feira (3), de maio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida que estava marcada para o Estádio Maximino Porpino, às 15h, teve seu local alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e terá que atuar novamente na cidade de Bragança (PA).

Mais uma vez o Japiim da Estrada terá que jogar fora de suas dependências neste Brasileirão. A partida contra o Fluminense-PI será realizada no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), mesmo palco da estreia do Castanhal no Brasileiro, contra o Moto Club-MA. O horário do jogo segue o mesmo, 15h.

O Estádio Maximino Porpino foi vetado ainda no Parazão deste ano pela Federação Paraense de Futebol (FPF), após avaliação do agrônomo Raimundo Mesquita, pelo gramado não ter condições mínimas de jogo. Desde então o estádio passa por reparos no gramado e está impossibilitado de receber partidas.

O Castanhal está na terceira posição do grupo 2 com três pontos conquistados em duas partidas disputadas. O clube aurinegro perdeu o último jogo por 1 a 0, diante do Pacajus-CE, fora de casa e busca a recuperação na competição nacional.