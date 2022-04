Reforços: Castanhal anuncia contratações de jogadores que estavam no futebol pernambucano; vídeo

Além de oficializar a contratação do lateral-direito Ronaldo, o Castanhal anunciou mais uma contratação nesta quarta-feira. Trata-se do meio-campista Túlio, de 26 anos. Ambos passam a fazer parte do elenco aurinegro que disputa a Série D do Brasileiro.

VEJA MAIS

Túlio Viana é formado nas categorias de base do Náutico-PE. Após alguns anos se revezando entre o time profissional e o sub-20, foi emprestado ao América-PE em 2016. O meia jogou as duas últimas temporadas pelo Caruaru City, equipe pela qual foi campeão da Segunda Divisão estadual em 2021 e disputou a elite pernambucana este ano.

No Castanhal, Túlio terá como principais concorrentes de posição os meias Gui Campana e Willian Fazendinha.

Assista à algumas jogadas do meio-campista:

Como adiantado pela equipe de esportes de OLiberal.com, Ronaldo também foi anunciado pelo Japiim da Estrada nesta quarta-feira. O lateral-direito de 25 anos também estava no futebol de Pernambuco: foram oito partidas pelo Salgueiro-PE, que terminou o campeonato na 5ª colocação, logo à frente do Caruaru City.

Ronaldo chega depois de disputar o estadual pelo Salgueiro-PE (Divulgação/Castanhal)

O Aurinegro na Cidade Modelo agora trabalha para a regularização dos jogadores. A equipe castanhalense volta a campo nesta sexta-feira, a partir das 20h, quando enfrenta o Pacajus-CE pela 2ª rodada da Série D. A partida será no Estádio João Ronaldo, na cidade de Pacajus, no interior cearense.

O Castanhal lidera o Grupo A2 da Quarta Divisão, com 3 pontos. O próximo adversário é o 5º colocado com 1 ponto, conquistado ao empatar com o 4 de Julho-PI na rodada da abertura do Brasileiro.

Veja lances de Ronaldo

Chegadas e partidas

Na esteira de investimentos à Série D, o Castanhal já anunciou o zagueiro Zulu, os atacantes Felipinho e Daniel, além de Gui Campana, que voltou ao clube após passagem pelo Sampaio Correa. Por outro lado, o Japiim encerrou vínculo com o atacante Leandro Cearense, o meia Fabinho, não renovou contrato com o meia Lukinha e o zagueiro Samuel.