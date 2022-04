Série D: Castanhal assina com lateral-direito do Salgueiro-PE; veja

O Castanhal deve anunciar nesta quarta-feira um novo reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-direito Ronaldo Barbosa, de 25 anos. O atleta vem do futebol nordestino e estava recentemente no Salgueiro-PE, por onde disputou oito partidas na temporada, sendo uma pela Copa do Brasil e sete pelo Campeonato Pernambucano.

É o terceiro reforço do time, que estreou na Série D com vitória por 3 a 0 sobre o Moto Club. Na próxima sexta, o time enfrenta o Pacajus, no estádio Ronaldão, no Ceará.

Na esteira de investimentos à Série D, o Castanhal já anunciou o zagueiro Zulu, os atacantes Felipinho e Daniel, além de Gui Campana, que volta ao clube após passagem pelo Sampaio Correa. Por outro lado, o Japiim encerrou vínculo com o atacante Leandro Cearense, o meia Fabinho, não renovou contrato com o meia Lukinha e o zagueiro Samuel.

A vitória elástica na estreia da competição deixou o time na liderança do grupo 2 da Série D, com três pontos e saldo de três gols. O grupo conta também com a Tuna Luso. O encontro entre os paraenses acontece na quinta rodada, programada para o dia 15 de maio, no estádio Modelão, em Castanhal.