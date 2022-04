Debaixo de chuva, Castanhal goleia Moto Club-MA e estreia com vitória na Série D 2022

O Castanhal estreou com vitória na Série D do Brasileirão. Na tarde deste domingo (17) o Japiim da Estrada não tomou conhecimento do adversário e venceu o Moto Club-MA por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Ruan e Gui Campana, na primeira etapa, e Pecel, na reta final do segundo tempo.

Debaixo de uma forte chuva que atingiu Bragança, cidade que recebeu a estreia do Castanhal do torneio, ambas as equipes fizeram uma partida fraca tecnicamente. Apesar disso, o Japiim conseguiu driblar o desafio do gramado ruim do estádio Diogão e ser superior em todo o jogo.

Logo aos 9 minutos da primeira etapa, Whelton recebeu a bola na entrada da área e fez o passe para o garoto Ruan abrir o placar para o Castanhal. Mais tarde, aos 19 minutos, o mesmo Whelton encontrou Gui Campana livre para ampliar o resultado.

Já no segundo tempo, a equipe Aurinegra controlou o jogo no meio de campo e conseguiu administrar o resultado. O placar, no entanto, foi selado nos acréscimos da etapa final. Aos 47 minutos, Pecel recebeu dentro da área e marcou o terceiro do Japiim.

O Castanhal agora viaja para encarar o Pacajus-CE. A partida ocorre na sexta-feira (22), às 20h, no Estádio Ronaldão, no interior do Ceará. Já o Moto Club recebe o 4 de Julho-PI, no próximo domingo (24), às 15h30, no Nhozinho Santos, em São Luís.