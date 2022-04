Castanhal perde para o Pacajus fora de casa e conhece o primeiro tropeço na Série D

O Castanhal conheceu nesta sexta-feira (22) a primeira derrota na Série D. O Japiim da Estrada foi derrotado por 1 a 0 pelo Pacajus-CE, fora de casa, no estádio João Ronaldo, no interior do Ceará.

Com o resultado, o Castanhal caiu uma posição na tabela da Série D e está em 3º lugar do Grupo 2 do torneio, com 3 pontos. No entanto, como o Japiim da Estrada abriu a rodada, as posições dentro da chave podem ser alteradas até o início da próxima semana. Por outro lado, o Pacajus se mantem invicto no torneio, com 4 pontos.

Durante a partida, o Pacajus até teve mais a bola, mas foi o Castanhal que criou as mais chances e, por pouco, não abriu o placar. O jogo se encaminhava para um empate sem gols até que, aos 34 minutos do segundo tempo, atacante Testinha marcou para a equipe do nordeste.

O Castanhal volta a campo pela Série D apenas no dia 3 de maio, uma terça-feira. Neste dia, a equipe aurinegra enfrenta o Fluminense-PI, dentro de casa, pela terceira rodada. Já o Pacajus-CE viaja para enfrentar o Tocantinópolis, no sábado, dia 30 de abril.