CBF ‘estoura’ prazo e não divulga sedes de jogos pelas Eliminatórias; Mangueirão é candidato

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a única afiliada à Conmebol que ainda não enviou a lista de cidades-sedes que vão receber partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornalista Marcelo Rizzo, da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, a ausência de informações por parte da entidade é o motivo pelo qual o qualificatório sul-americano ainda não tem uma tabela detalhada divulgada.

No início do mês, a Conmebol havia estipulado o dia 31 de julho como prazo para que a CBF divulgasse os mandos de campo para as Eliminatórias. No entanto, a entidade que controla o futebol brasileiro não cumpriu com a determinação. Segundo a Itatiaia, as cidades-sedes devem ser anunciadas apenas na próxima semana.

De acordo com apurações do Núcleo de Esportes de O Liberal, Belém é uma das candidatas a receber um dos três jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias neste ano. Vale destacar que o time, comandado interinamente por Fernando Diniz, enfrentará em 2023 a Bolívia, a Venezuela e a Argentina.

Além de Belém, outras quatro cidades estão no páreo para receber os jogos. Por questões logísticas, Belém, Manaus e Cuiabá despontam como favoritas para receber o duelo contra a Bolívia, válido pela primeira rodada do qualificatório. Já Brasília e outra cidade do eixo sul-sudeste do Brasil brigam para abrigar os duelos contra Venezuela e Argentina.

A partida contra os hermanos seria, do ponto de vista logístico, possível de ocorrer em Belém. Como a partida antes do Superclássico será na Colômbia, contra os donos da casa, a CBF daria preferência à cidades que fiquem nas regiões Norte/Nordeste do Brasil. No entanto, devido a todo o apelo que envolve uma partida contra a Argentina, grandes centros do eixo Sul-Sudeste são cogitados.

Avaliação

O Mangueirão já recebeu visitas técnicas da Conmebol e da CBF e trabalha para atender todas as demandas necessárias para poder receber jogos internacionais. Em 2022, o presidente Ednaldo Rodrigues declarou durante a Copa do Mundo do Catar que Belém receberia uma das partidas das eliminatórias como "homenagem ao torcedor apaixonado do Pará". Há algumas semanas o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que o estado receberia uma partida da Seleção ainda em 2023, no segundo semestre.

Jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026:

04/09/23 - Brasil x Bolívia 12/09/23 - Peru x Brasil 09/10/23 - Brasil x Venezuela 17/10/23 - Uruguai x Brasil 13/11/23 - Colômbia x Brasil 21/11/23 - Brasil x Argentina 02/09/24 - Brasil x Equador 10/09/24 - Paraguai x Brasil 07/10/24 - Chile x Brasil 15/10/24 - Brasil x Peru 11/11/24 - Venezuela x Brasil 19/11/24 - Brasil x Uruguai 17/03/25 - Brasil x Colômbia 25/03/25 - Argentina x Brasil 02/06/25 - Equador x Brasil 10/06/25 - Brasil x Paraguai 01/09/25 - Brasil x Chile 09/09/25 - Bolívia x Brasil