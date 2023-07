Mais uma etapa: CBF fará visita a Belém visando estreia da Seleção nas Eliminatórias da Copa

Os trabalhos para a escolha das cidades que receberão os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 continuam e Belém segue como uma das candidatas. Na próxima semana, conforme apurado pela reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal, uma comitiva da CBF deve desembarcar em solo paraense, para avaliar a logística da capital, que desponta como possível palco da estreia da Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, contra a Bolívia.

No último dia 25 de junho, o gerente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Felipe Restrepo, visitou as instalações do novo Mangueirão, percorrendo as áreas de convivência, vestiários, cabines, salas de controle de operações, gramado, dentre outros espaços. Agora, o interesse da CBF é na estrutura da capital. Assim, serão avaliados possíveis locais de hospedagem, treinamento, distância entre estádio e hotéis, entre outras medidas que facilitem a estadia das seleções.

Apesar disso, conforme a fonte de alto gabarito consultada pela reportagem, o trabalho, tanto da Conmebol, quanto da CBF, não garante a vinda da Seleção Brasileira, haja vista que as visitas são parte do planejamento em todas as cidades que pleiteiam jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Prazos

A expectativa para a definição se encerra no próximo dia 31 de julho, prazo final dado pela Conmebol para que os 10 países participantes das eliminatórias Sul-americanas escolham as cidades-sedes. Até lá, tanto a Conmebol, quanto a CBF, no caso da Seleção Brasileira, devem reunir informações que devem nortear as escolhas. No caso da capital paraense, pesa o fato da segunda partida, contra o Peru, ser realizada na casa do adversário, facilitando a logística de deslocamento entre os dois países. Além de Belém, Manaus também segue na disputa, bem como algumas cidades da região nordeste.

Jogos

A última vez que a Seleção Brasileira realizou um jogo oficial em Belém foi no ano de 2011, contra a Argentina, no Superclássico das Américas. Desta vez, existe a possibilidade de pelo menos duas datas. A mais provável seria na primeira rodada, no dia 4 de setembro. Há também uma outra via, na sexta rodada, dia 21 de novembro, justamente contra a Argentina. Neste caso, no entanto, pesa o fato do adversário ser o atual campeão mundial e ter, entre outras estrelas, o craque Lionel Messi, o que poderia pesar no lobby em favor de outras cidades do eixo sul-sudeste.

A divulgação dos mandos de campo dos jogos deve ser feita pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante entrevista coletiva na próxima sexta-feira (30), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os jogadores se apresentam ao novo treinador no dia 4 de setembro e ficam à disposição até o dia 12.

Datas

04/09/23 - Brasil x Bolívia

12/09/23 - Peru x Brasil

09/10/23 - Brasil x Venezuela

17/10/23 - Uruguai x Brasil

13/11/23 - Colômbia x Brasil

21/11/23 - Brasil x Argentina

02/09/24 - Brasil x Equador

10/09/24 - Paraguai x Brasil

07/10/24 - Chile x Brasil

15/10/24 - Brasil x Peru

11/11/24 - Venezuela x Brasil

19/11/24 - Brasil x Uruguai

17/03/25 - Brasil x Colômbia

25/03/25 - Argentina x Brasil

02/06/25 - Equador x Brasil

10/06/25 - Brasil x Paraguai

01/09/25 - Brasil x Chile

09/09/25 - Bolívia x Brasil