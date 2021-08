CBF aprova e estádios paraenses poderão ter público na Série D, a partir da semifinal

Uma das novidades reveladas pelo vice presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó, em entrevista ao O Liberal, é que a Série D terá a presença de público a partir da semifinal. Com isso, Castanhal (que já tem vaga garantida no mata-mata) e Paragominas (que está na briga pela classificado) podem disputar o acesso à Terceirona com torcida.

Além disso, os torneios da FPF, como a Segundinha do Parazão, campeonatos femininos e de base também poderão receber os 30% de público: "A Série D já está autorizada pela CBF, a partir da semifinal, a receber público. Não precisa reunir conselho técnico. A competição é da CBF. Já os torneios da Federação poderá ter os 30%", contou Bororó.

A Quartona do Brasileirão ainda está encerrando a fase de grupos. Segundo Maurício Bororó, os órgãos de segurança e a FPF disponibilizarão fiscais e todos os mecanismos necessários para que o retorno do público seja bem feito:

"Vamos pegar o ingresso e a identidade. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) vai colocar um programa, pois só pode vender online. Aí emite o nome e quando aparecer o CPF, vai acusar se já vacinou. Caso contrário [o bilhete], não vai ser emitido. Vamos passar toda a tecnologia ao clube mandante", finalizou o dirigente.