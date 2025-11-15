Cazaquistão x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e Bélgica jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.11.25 10h00 A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias (X/ @BelRedDevils) Cazaquistão x Bélgica disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cazaquistão x Bélgica ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Bélgica lidera invicta o Grupo J das eliminatórias da Copa e acumula 4 vitórias, 2 empates, 21 gols marcados e 6 gols sofridos. Já o Cazaquistão é o vice-lanterna do mesmo grupo com 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos. A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (15/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo, Série A argentina e um amistoso da seleção brasileira movimentam o futebol neste sábado Cazaquistão x Bélgica: prováveis escalações Cazaquistão: Mukhammedzhan; Bagdat, Alibek, Alip, Vorogovskiy; Ashirbek, Nauryzbek, Dinmukhamed; Chesnokov, Galymzhan e Sviridov. Técnico: Talgat Baysufinov. Bélgica: Sels; Castagne, Theate, Mechele, de Cuyper; Amadou Onana, Raskin, Trossard; Saelemaekers, Doku e De Ketelaere. Técnico: Dylan Vanhaeren. FICHA TÉCNICA Cazaquistão x Bélgica Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cazaquistão Bélgica eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.11.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00