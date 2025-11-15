Cazaquistão x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa

Cazaquistão x Bélgica disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cazaquistão x Bélgica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Bélgica lidera invicta o Grupo J das eliminatórias da Copa e acumula 4 vitórias, 2 empates, 21 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Cazaquistão é o vice-lanterna do mesmo grupo com 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos.

A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Cazaquistão x Bélgica: prováveis escalações

Cazaquistão: Mukhammedzhan; Bagdat, Alibek, Alip, Vorogovskiy; Ashirbek, Nauryzbek, Dinmukhamed; Chesnokov, Galymzhan e Sviridov. Técnico: Talgat Baysufinov.

Bélgica: Sels; Castagne, Theate, Mechele, de Cuyper; Amadou Onana, Raskin, Trossard; Saelemaekers, Doku e De Ketelaere. Técnico: Dylan Vanhaeren.

FICHA TÉCNICA

Cazaquistão x Bélgica

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 11h