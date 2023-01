Castanhal vence Tapajós em amistoso preparatório para o Parazão 2023

Em mais um fim de semana de amistosos dos clubes paraenses, o Castanhal venceu o Tapajós por 2 a 0, na manhã de sábado (28), no Complexo Esportivo do Japiim. O atacante Wander - reforço para a temporada 2023 - marcou ambos os gols ainda no primeiro tempo.

Este foi o segundo amistoso do Japiim da Estrada neste período pré-Parazão. No primeiro, que foi realizado no último dia 14 de janeiro, a equipe goleou o Tesla por 6 a 0. Já o Tapajós fez o primeiro amistoso do ano. O Boto até chegou a marcar um jogo contra o São Francisco, mas o duelo foi desmarcado.

Vale lembrar o Campeonato Paraense ainda não tem data para começar. A Federação Paraense de Futebol (FPF) aguarda o julgamento da denúncia do Paragominas para remarcar a data da primeira rodada.

Caso a tabela da primeira rodada do Parazão 2023 permaneça com os mesmos jogos, o Castanhal estreia contra o Águia de Marabá, no próprio Complexo Esportivo, palco do triunfo deste fim de semana. Já o Tapajós encara o Cametá no Estádio da Curuzu.