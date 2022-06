Castanhal finaliza preparação para encarar Juventude Samas fora de casa

O Castanhal enfrenta neste sábado (11), às 15h30, no Estádio Municipal Marcos Pinheiro Neto, o Juventude Samas-MA pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Japiim está na terceira posição do grupo B, com 12 pontos. Assim, o time está na briga direta por uma vaga na próxima fase. O treinador da equipe, Robson Melo, falou sobre a preparação da equipe.

“Estamos fazendo os últimos ajustes, cercando todos os detalhes de uma partida importante para as nossas pretensões. Pontuamos algumas coisas, corrigindo alguns posicionamentos, trocar uma ideia com alguns atletas para que a gente possa fazer bem feito a nossa estratégia é trazer essa vitória para o nosso torcedor e cidade”, disse o técnico.

Para esta partida, o Castanhal não poderá contar com um dos seus principais jogadores: o atacante Pecel, que está com uma contusão no joelho. Além dele, outros dois atletas estão fora da partida: o lateral Maia, que sentiu um desconforto muscular, e o meia Willian Fazendinha, que está com uma virose.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)