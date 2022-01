Castanhal e Caeté realizam amistoso de preparação para o Campeonato Paraense de 2022

O Castanhal anunciou que vai realizar um jogo-treino contra o Caeté neste sábado, às 15h30, no CT do Japiim. A partida serve como preparativo para o Campeonato Paraense, que começa no dia 26 de janeiro.

Apesar da liberação de público nos estádios, a diretoria do Castanhal anunciou que a partida não será aberta para a torcida. Segundo o Japiim a determinação "obedece às restrições devido ao avanço da covid-19 e da Influzenza".

O Japiim treina no CT do clube desde o início do mês. O amistoso contra o Caeté será a primeira oportunidade que o técnico Cacaio terá de observar as novas contratações em campo.

O Castanhal estreia no Parazão contra o Paragominas no dia 27 de janeiro. A partida está marcada para ocorrer no estádio Modelão, às 15h30.