Após destaque em jogo contra o Atlético-MG, Castanhal faz proposta para goleiro Tomate, do Andirá-AC

O goleiro do Andirá-AC, Eduardo Filgueira da Silva, conhecido como Tomate, foi convidado pelo Castanhal para vir integrar a equipe em 2022. A informação foi confirmada pelo presidente do Japiim, Helinho.

“Fizemos sim o convite. Mas ele não deu resposta. Daríamos a oportunidade. Já que ele é atleta ainda sub-20. Visando quem sabe o profissional”, explicou Helinho.

Mas a concorrência do Castanhal é grande. Isso porque até o Atlético-MG convidou o jogador para um período de testes no time de base.

Tomate, de 18 anos, ganhou destaque durante um fato que ocorreu em uma partida entre o Andirá-AC e o Atlético-MG, pela segunda rodada do Grupo 4 da Copinha. O jogador estava fazendo uma boa partida, com boas defesas, e ajudando o time acreano a empatar com o Galo.

No entanto, aos 17 minutos do segundo tempo, após o árbitro marcar pênalti a favor do Atlético-MG, o técnico do Andirá-AC substituiu Tomate por Carlos, de 15 anos, na esperança que ele conseguisse defender a cobrança. O que não ocorreu. Rubens marcou para o Galo e Tome foi aos prantos no banco de reservas.

A imagem viralizou. Muitos jogadores deram apoio ao goleiro, como o atacante da seleção brasileira Richarlison, que comentou em uma das publicações do garoto. O jovem jogador ganhou mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Agora a expectativa é para saber qual será o destino do menino após terminar a Copinha.