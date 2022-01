Castanhal lança uniforme para os jogos do Parazão, Copa do Brasil e Série D de 2022

O Castanhal apresentou o novo uniforme para a temporada 2022. Mantendo o tradicional preto e amarelo, com listras, o Japiim lançou a camisa que foi confeccionada pela marca própria do time. O uniforme será utilizado no Parazão, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

O Japiim está no grupo C do Parazão, ao lado de Caeté, Independente e Remo. O Castanhal estreia no Parazão no dia 27 de janeiro, quinta-feira, às 15h30, contra o Paragominas.