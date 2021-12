‘Carrasco’ do Paysandu, clube relembra título em cima do Papão no Mangueirão; confira

Nos últimos dias do ano vários clubes relembram suas glórias e fazem uma retrospectiva, seja deste ano ou de conquistas passadas. Foi assim que o Luverdense-MT relembrou o título da Copa Verde de 2017, diante do Paysandu, dentro do Mangueirão.

Em postagem nas redes sociais, o Luverdense relembrou a sua primeira e única conquista da Copa Verde. O Paysandu encarou a equipe do interior de Mato Grosso (MT) em duas partidas, a primeira, na Arena Pantanal, vitória do LEC por 3 a 1 e vantagem para o jogo de volta.

Em Belém, no Mangueirão, a torcida do Paysandu apoiou o Papão, mas o Luverdense soube administrar a vantagem e saiu com um empate em 1 a 1 e levantou a taça no Colosso do Bengui.

O maior campeão

Mesmo com o Paysandu perdendo o título, o Paysandu é o maior campeão da Copa Verde. O clube paraense possui dois títulos (2016 e 2018), a mesma quantidade do Cuiabá-MT, que levantou as taças nas temporadas 2015 e 2019.