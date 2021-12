Na mira do Paysandu, volante campeão da Copa Verde se despede do Remo

Chegou ao fim a passagem do volante Arthur pelo Clube do Remo. O jogador, de 30 anos, se despediu do clube azulino em sua rede social, após ter conquistado o título da Copa Verde.

Questionado por parte da torcida, Arthur foi bastante criticado desde a sua chegada ao Leão Azul, quando deixou a Tuna Luso, clube por onde jogou o Parazão, mas aos poucos foi ganhando espaço e atuou em 30 partidas pelo clube, sendo 20 delas como titular. Após a chegada do técnico Eduardo Baptista, ele perdeu a posição. Na última semana, o volante recebeu sondagens do Paysandu e pode atuar vestindo a camisa bicolor em 2022.

Em sua publicação, ele agradeceu a oportunidade de ter defendido o Remo e lembrou do presidente, dirigentes, amigos de trabalho e todo o staff azulino, além dos torcedores. O jogador terminou o agradecimento informando que estará sempre na torcida pelo Remo.

“Venho agradecer, primeiramente, a Deus por poder fazer o que amo, e por Ele me dar forças todos os dias para lutar em busca dos meus sonhos e objetivos. E não poderia, jamais, deixar de agradecer principalmente ao Remo pela confiança concedida e pela oportunidade de vestir a camisa azulina nesta temporada. Foi uma honra poder contribuir e fazer parte do título inédito da Copa Verde 2021. Minha gratidão será eterna a cada um de vocês! Presidência, dirigentes, colegas de campo, todo o staff por me receber tão bem e aos torcedores pelo apoio incondicional, respeito e carinho. Estarei sempre na torcida por este clube gigante do norte do Brasil”, escreveu.