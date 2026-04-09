Carabobo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa Sulamericana

Carabobo x RB Bragantino disputam hoje, quinta-feira (09/04), a primeira rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Carabobo x Bragantino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Carabobo perdeu para o Estudiantes de Mérida por 3 a 2, empatou com a Academia Puerto Cabello por 1 a 1 e empatou com o Deportivo La Guaira, também por 1 a 1.

Já o Red Bull Bragantino passou por uma derrota de 2 a 1 para o Botafogo, uma vitória de 3 a 0 sobre o Flamengo e outra de 1 a 0 contra o Mirassol.

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Carabobo x Bragantino: prováveis escalações

Carabobo: Bruera; González, Neira, Fuentes e Pérez; Daniz, Nunes, Bérrios e Tortolero; Martínez e Eric Ramírez. Técnico: Daniel Farías.

Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e José Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Carabobo x Red Bull Bragantino

Copa Sulamericana

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 21h30