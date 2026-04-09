Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores

Platense x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (09/04), a primeira rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Corinthians ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Platense perdeu para o Vélez Sarsfield por 2 a 0, foi superado pelo Argentinos Juniors por 1 a 0 e empatou sem gols com o Lanús.

Já o Flamengo passou por um empate de 1 a 1 com o Flamengo, uma derrota de 3 a 1 para o Fluminense e outra de 1 a 0 para o Internacional.

VEJA MAIS

Platense x Corinthians: prováveis escalações

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Juan Gauto e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Platense x Corinthians

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 21h